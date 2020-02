’De machtigste man van Nederland is binnenkort een vrouw.’ Ja, het is even wennen, die nieuwe top-m/v van VNO-NCW. Nadat bullebak Hans de Boer met zijn optreden in het dividendbelastingdossier het einde van het oude-witte-mannen-tijdperk wel heel opzichtig had gedemonstreerd, moest zijn opvolger bij de ondernemersorganisatie per se een vrouw worden.