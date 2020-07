’Corona-nonchalance slaat toe’

Overvolle parkeerplaatsen, geen toegangsverbod of BOA’s, wel gewoon een kaartje kopen om te parkeren. Bij een sportwinkel staat een rij van ongeveer 400 mensen en van 1,5 meter hebben de bezoekers nooit gehoord. Verder in The Village is het waanzinnig druk. Na 15 minuten besluiten we weg te gaan uit deze enorme drukte. Bij de parkeerautomaat moeten we 4 euro betalen voor 20 minuten, duurder dan in Amsterdam. Wat opvalt op het parkeerterrein is dat 90 procent van de auto’s uit het buitenland komen. Wij zijn zelfstandig ondernemer en voor ons wordt alles afgelast: geen braderieën, jaarmarkten of evenementen. Schande.

Frans Ideler, Alkmaar