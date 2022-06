Brief 2 ’Logica in stikstofdebat weg’

Bekijk ook: Emotionele boeren spreken Kamerleden in pauze stikstofdebat

Nu heb ik bij mijn biologielessen altijd geleerd dat deze gebieden, vroeger zijn ontstaan door het zgn. turfsteken. Turf werd vroeger als brandstof voor de kachel gebruikt en is een samengeperst goedje, ontstaan uit dode plantenresten. Dat wil dus zeggen dat er vroeger op deze gronden wel degelijk bomen en struiken hebben gestaan en dus bestaansrecht hebben om hier weer terug te groeien. Stikstof is namelijk een van de belangrijkste meststoffen in de plantenwereld. En turf wordt ook in uw tuin aan de grond toegevoegd om de bodemgesteldheid te verbeteren. De zuurgraad in de bodem bepaalt dan wat er wel en niet gaat groeien. In de tuin doen we daar niet moeilijk over, maar in de natuur is het ineens een taboe. De hele logica in de stikstofdiscussie is daarom ook ver te zoeken en absoluut misplaatst.

René van Valkengoed

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: