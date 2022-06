Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: Parkeertarief elektrische auto ’Maak duurzame keuze goedkoop en makkelijk’

— Maarten van Biezen is bestuurslid van de Vereniging Elektrische Rijders (VER). Om de klimaatdoelen van 2030 te halen is het volgens Van Biezen erg belangrijk om het elektrisch rijden aantrekkelijker te maken.

Maarten van Biezen

In Noorwegen bestaat al jarenlang beleid dat elektrische auto’s voordeel biedt in de stad. In het begin was dat een heel pakket. Van toegang tot de busbaan, vrijstelling van tol, subsidie voor de laadpaal thuis, korting met de ferry, gratis laden en... gratis parkeren.