’Grenzen coronacheck vervagen’

Belangrijke argumenten daarbij zijn dat de burgers er niet zo’n probleem mee hebben en dat de druk op de ziekenhuizen groot is vanwege inhaalzorg. Hoe begrijpelijk ook, dit mogen geen argumenten zijn. Er is maar één argument en dat is de zorg over het aantal coronapatiënten die in het ziekenhuis of op de ic belanden. In de basis is nog steeds sprake van schending van onze grondrechten en dat mag alleen in uitzonderlijke gevallen. We zien nu al dat de grenzen vervagen.

B. van Dam, Leiden