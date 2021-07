’Gezeur over vakantie koning’

Premium Binnenland

Saamhorigheid in Limburg: ’In Rotterdam word je uitgescholden, hier krijg je koffie’

„Het begint al te dalen, gelukkig. We gaan het redden”, zegt Hennie Roodbeek uit Well, een dorpje ten noorden van Venlo. Limburg begint langzaam te ontspannen, de Maas is onder controle gehouden. „Maar we zijn er nog niet”, zegt dijkgraaf Patrick van der Broeck.