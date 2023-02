’Burger gebruikt als energiecentrale’

Ik wilde in eigen stroom voorziening en het restant (na een jaar!) hoef ik niet betaald te krijgen. Ga ik nu een nieuwe diepvriezer kopen omdat die minder stroom opwekt? Nee dus. Ga ik de muren isoleren? Ik kijk wel uit. Ga ik een voor mij vrij nutteloos koeling apparaat kopen voor in de zomer: ja. Ik zal vragen of ik de zonnepanelen uit kan zetten, repareren en schoonmaken hoeft dus ook niet. De burger wordt misbruikt als energiecentrale. Die moet hij van spaargeld betalen. In dit land lijkt fraude steeds legaler te worden. Allemaal tegelijk de zonnepanelen uit zetten voor een dag? En dan nog eens?

Mirta Haan