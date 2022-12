Uitslag Stelling: Krapper budget met kerst

Een stemmer: „Lekker weer met alle kinderen aan tafel. Van de lockdown hebben we ons vorig jaar niets aangetrokken.” Anderen kozen hun vertier in het buitenland. ,,Lekker naar België geweest. Nu komen de kinderen en gaan we lekker thuis koken.”

Een aantal respondenten gaat ook gourmetten. „Het blijft een commercieel eetfeest, dus ik heb er weinig mee. Maar we gaan lekker aan de gourmet en cadeautjes uitdelen.”

Toch vindt een meerderheid niet dat de coronamaatregelen van de voorgaande jaren de kerstsfeer bedorven hebben. Een respondent: ,, Je past je aan en je maakt er het beste van.” Een andere respondent vindt wel dat andere zaken de decemberpret bederven. „Klimaatdrammers en anti-piet activisten en iedereen die vrij baan krijgt om zijn gelijk te halen op straat.”

Na de kou van vorige week, hadden sommigen gehoopt op een witte kerst. Bij de meeste stemmers was die hoop inmiddels alweer vervlogen. „Een witte kerst zou mooi zijn, maar dan is het binnen koud en moet de kachel hoog”, zo schetst een stemmer. Een andere deelnemer vindt het juist prima dat het niet zo is, want dan kan hij er tenminste opuit naar de meubelboulevard. ,,Dan kunnen we ons opwarmen in de winkels.”

Door de hogere energieprijzen hebben veel Nederlanders het krapper gekregen. Ook een krappe meerderheid van de stemmers houdt rekening met een kleiner budget voor de kerstviering dan in de voorgaande jaren. Een respondent: „Voor het eerst moeten we gaan opletten om niet rood te staan met kerst. Die prijzen zijn echt om stil van te worden.” Een andere reactie: „Ach, doe ons maar gewoon een AVG’je (aardappelen, groenten vlees) dat is te betalen. Het gaat er toch om dat je samen bent.”

Een respondent gaat vanwege de prijzen niet dit weekend maar volgend weekend gourmetten. „Dan is alles veel goedkoper.” Een respondent: „Ik kan door die hoge prijzen niet meer iedereen uitnodigen. En de kachel kan niet hoog genoeg om het voor iedereen gezellig te maken.”

De meeste stemmers vinden dat er dezer dagen niet genoeg wordt stilgestaan bij de kerstgedachte. Maar de kerstgedachte gestalte geven in de vorm van geven aan goede doelen, doen de meeste respondenten weer niet. Voor sommigen hoeft het daarvoor niet per se kerst te zijn. „Dat kan echt het hele jaar door.” Iemand anders zegt dat hij zelf ieder dubbeltje moet omdraaien, zodat er niets overblijft.

Onder de stemmers zijn wel fans van kerst, maar van de meesten is het niet het favoriete feest. Iemand schrijft: „Koningsnacht is het leukste.” Iemand anders: „Sinterklaas toen het nog sinterklaas was.”

Veruit de meeste stellingdeelnemers denken niet dat het vieren van kerst zal bijdragen aan vrede op aarde. Wel kijkt een flink aantal respondenten, maar niet de meerderheid, extra om naar anderen tijdens de feestdagen. Een reactie: „Ik hoop dat alleengaanden bij elkaar gaan zitten en zich dan niet eenzaam voelen.” Een andere stemmer: „De wereld zou mooier zijn als iedereen iedere dag naar anderen zou omkijken.”