Uiutslag stelling: ’Investeren tegen cybercrime’

Dit kwam door een beveiligingslek in het systeem Citrix, dat onder meer door 200 gemeenten wordt gebruikt. Een respondent noemt het niet zozeer laksheid maar onkunde. ,,Het valt de overheid te verwijten dat ze geen goede ict’ers aanneemt om de zaken op orde te brengen, omdat die te duur zouden zijn. Maar uiteindelijk zijn ze door problemen veel duurder uit.” Een advies: ,,Ga eens kijken hoe grote bedrijven hiermee omgaan.”

Veel respondenten vinden echter ook dat de fout zit bij het bedrijf Citrix, dat veel te laat zou zijn geweest met beveiligings-updates. Zo zegt iemand: ,,Citrix is laks geweest, niet de overheid.” Iemand die zelf in de IT werkt, vindt wel dat dit incident een waarschuwing moet zijn voor overheden om zelf de veiligheid van systemen te testen.” En een opmerkelijke toevoeging: ,,Testen hebben bijvoorbeeld uitgewezen dat tien procent van onze medewerkers overduidelijke phishing-mail opent. Tja, dan kun je beveiligen wat je wil, maar dat helpt dan niet.”

Bijna niemand heeft medelijden met de ambtenaren die voorlopig niet meer vanuit huis kunnen werken. Velen zijn voorstander voor een verbod op thuiswerk. ,,Je moet je ook afvragen hoe die ambtenaren de veiligheid thuis op orde hebben gebracht. Gewoon naar kantoor komen, zou ik zeggen.”

De meesten zouden het ook prima vinden als werknemers bij de overheid de aloude kantooruren zouden hanteren. ,,Van negen tot vijf werken blijkt veel efficiënter te zijn dan thuiswerken. Mensen nemen te vaak pauze voor een boodschapje tussendoor of het afhalen van kinderen.” Een andere respondent noemt thuiswerken ’altijd onveilig’. ,,Het is leuk dat het kan, maar op draadloze netwerken is er altijd gevaar.”

Op dit moment wordt hard gewerkt om de systemen te beveiligen, maar velen hebben niet het idee dat de IT-mensen bij de diverse overheden dat afdoende zullen doen. Toch is een meerderheid niet bevreesd dat het hele land ontwricht raakt als de Citrix-crisis nog een tijdje gaat duren. Wel denken de meesten dat de burgers gevaar lopen als systemen inderdaad lek blijken te zijn.

Een overgrote meerderheid vindt dan ook dat we te veel geregeerd worden door ict-systemen. Een enkeling denkt dat hackers ons leven blijven beheersen. „Cybercriminelen zijn sluw en slim. Ze zullen altijd iets voorlopen op de rest. Het is hun dagtaak om een lek te vinden, dus dan vinden ze dat ook.”

Over het algemeen denken nagenoeg alle respondenten dat cybercrime een factor is waar we in Nederland steeds vaker mee te maken krijgen. Maar daarbij denken ze wel bijna allemaal dat het gevaar van hackers met kwade bedoelingen zwaar wordt onderschat in Nederland. De meesten hebben het overigens lang niet allemaal aan den lijve ondervonden. Nog niet een derde zegt ooit last te hebben gehad van computercriminaliteit. Sommigen pleiten ervoor veel geld te investeren voor de bestrijding van cybercrime. „Vooral geld pompen in het vergroten van kennis en met die kennis het hackers onmogelijk maken.”