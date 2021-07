Premium Binnenland

Kamer voor duivels dilemma over ophalen IS-vrouwen

Politiek Den Haag staat voor een belangrijk besluit: was het ophalen van IS-vrouw Ilham B. een eenmalige actie, of volgen er meer potentieel gevaarlijke Syriëgangers die zelf voor een verblijf in het kalifaat hebben gekozen? De Tweede Kamer debatteert donderdag over het dilemma.