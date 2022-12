’Pelé is een echt voetbalicoon’

De man die voetbal tot kunst verhief, al op zijn 17e één van zijn drie WK'S won en ook nog eens uitblonk. Daarnaast was hij een voorbeeld voor de donkere bevolking van Brazilië en zette hij het land op de wereldkaart. Voetbal is in Brazilië zo veel meer dan een spelletje: het is het leven in een notendop met al zijn ups en downs en Pelé stond voor al die facetten. Brazilië is in rouw en de voetballiefhebber zal een traantje wegpinken in de wetenschap dat er maar één Pelé is, was en zal zijn!

Bas Overmars, Amsterdam