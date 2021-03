Een echt cryptogram, daar wilde ik tot voor kort nog niet aan. Op zaterdag open ik nu al een aantal maanden de ’cryptolijn’ met vriendin Pauke. Met potlood vul ik een en ander in, vervolgens bel, mail of sms ik Pauke, die van huis uit met cryptogrammen is groot geworden. Samen komen we eruit. Chapeau voor Pauke.

Marian van Rhijn,

Den Haag