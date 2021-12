Premium Het beste van De Telegraaf

OPINIE Frits Bosch, econoom en socioloog ’Kom met regelgeving voor thuiswerken’

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Nu thuiswerken weer de norm is, moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt tussen baas en personeel, bepleit Frits Bosch. Ⓒ ANP/HH

Nu thuiswerken weer de norm is, moeten er eindelijk eens duidelijke afspraken worden gemaakt tussen baas en personeel, bepleit Frits Bosch. „Voorkomen moet worden dat de balans tussen werk en privé verstoord raakt. Ook op dit gebied lopen we in Nederland wat achter.”