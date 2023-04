Premium Het beste van De Telegraaf

Het landsbestuur zelf radicaliseert

nausicaa marbe

De AIVD heeft een nieuw doelwit. Onze veiligheidsdienst waarschuwt voor ’anti-institutioneel extremisme’ dat, gecombineerd met geweld en complotdenken, een gevaar voor de veiligheid vormt. Goed gezien. Tegelijkertijd is er onvrede in de samenleving die niets met geweldslust te maken heeft, maar met feiten: institutioneel en politiek falen dat door gedupeerde groepen ervaren wordt en in rapporten en onderzoeken beschreven is. De AIVD moet waken voor een glijdende schaal waarbij mensen onnodig verdacht worden gemaakt.