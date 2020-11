’Doesburg was sierlijke keeper’

Doesburg was een tanige, sierlijke keeper met een mooie snoekduik al maakte hij soms een wat paniekerige indruk. Zijn winnaarsmentaliteit en fanatisme waren enorm. Zo ondervonden ook veel keepers die Doesburg na zijn actieve voetbalcarrière als keeperstrainer bij Oranje, Sparta en Feijenoord leerden kennen. Ik heb ooit zo'n keeperstraining achter de goal bijgewoond en de ballen werden in een razend tempo op de doelman afgevuurd waarbij van beide kanten ook volop gescholden en aangespoord werd. Het was beulswerk in de goede zin van het woord, waar de keepers achteraf tevreden op zullen terugkijken !

Bas Overmars, Amsterdam