’Waardeloze tijdgeest’

We zijn agressief tegen verzorgenden in ziekenhuizen en verpleeghuizen. We steken en schieten er maar op los. We demonstreren tegen de meest idiote dingen. Waar zijn hier normen en waarden gebleven, wat is er in dit land aan de hand? Ik weet het, het is een moeilijke tijd, maar dat is geen vrijbrief om maar los te gaan.

N. Verbunt, Spijkenisse