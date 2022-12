Uitslag Stelling: Ergernis over plastic afval

De hoeveelheid verpakkingsafval bedraagt per inwoner van Europa 180 kilo per jaar en dat neemt alleen maar toe. In 2040 moet dat 15 procent minder zijn. De Europese Commissie wil daarom o.a. een verbod op miniverpakkingen zoals kleine flesjes shampoo in hotels, koffiemelkcupjes, zakjes mayonaise en te grote dozen van webwinkels.

Het meest blij zijn respondenten met de maatregel om onnodige dubbele verpakkingen van producten aan banden te leggen. „Plastic om plastic om plastic. De bouwmarkten en supermarkten liggen er vol mee”, klaagt iemand. „Gewoon een enkele dunne verpakking of een labeltje in de bouwmarkt, papieren verpakking in de supermarkt en navulbare artikelen, zoals zeepwaren.”

Ook de hoeveelheid verpakkingsmateriaal van webwinkels kan volgens velen wel wat minder. „In sommige dozen die we ontvangen zit soms meer dan 90 procent lucht. Absurd”, reageert een deelnemer. Een ander vindt dat er nog veel meer zaken kunnen worden aangepakt. „Waarom moet mineraalwater in plastic halve liter flesjes? Neem een bidon en hervul die steeds.”

Andere maatregelen zien sommigen minder zitten, zoals het verbod op miniverpakkingen. Dit leidt alleen maar tot verspilling, denken ze. „Kleine verpakkingen mogen straks niet meer, dus gooien we grote, half verbruikte maar weg.” Anderen vragen zich af hoe een verbod op plastic bakjes bij de snackbar en Chinees uitpakt. „Je kunt soep en bami moeilijk in papier laten doen.”

Een op de drie deelnemers vindt de Brusselse plannen ’weer betutteling ten top’. „De verpakkingsindustrie aanpakken maar zelf blijven verhuizen tussen Brussel en Straatsburg”, smaalt iemand. Een ander vindt dat bedrijven meer tijd moeten krijgen om te schakelen naar een beter product.

De verpakkingsindustrie verzet zich tegen de maatregelen omdat ze kosten moeten maken om te kunnen recyclen en alternatieve materialen te gebruiken. De helft van de respondenten vindt dat ze niet moeten zeuren. „De verpakkingsindustrie had dit allang moeten aanpakken - kijk eens hoeveel afval er is - maar ze denken niet aan het milieu maar aan hun eigen winst. Hard aanpakken en 25% minder afval moet ook haalbaar zijn.”

Driekwart zegt zelf al te proberen minder plastic te gebruiken. „Ik ga naar de slager, boer en markt, daardoor heb ik weinig verpakkingsmateriaal.”

Of de maatregelen uit Brussel kunnen bijdragen aan een groter milieu- en klimaatbewustzijn bij de consument daarover zijn de meningen verdeeld. „Het is de vraag of men bereid is zich in te spannen om de doelen te realiseren. Het oude adagium: laat niet na aangenaam verpozen de eigenaar van het bos de schillen en de dozen, gaat nog steeds op. Kijk bij op- en afritten... een onvoorstelbare bende. Daar helpt kennelijk geen moedertjelief aan. Opvoeden is het motto. Begin bij het gezin.”

De meerderheid vindt het een goed begin dat Europa het afvalprobleem aanpakt. Maar, zo merkt iemand op: „Het is een wereldwijd probleem en moet wereldwijd worden aangepakt.”