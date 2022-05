’Onnodig veel medicijnen toegediend’

Stop je met het middel, dan komen de klachten terug. (Een uitzondering is antibiotica, dat geneest wel degelijk). De hele ziektezorg berust op het voorschrijven van medicijnen en dure dieetdrankjes, in plaats van dat de bevolking zelf met zijn/haar gezondheid aan de slag gaat.

In verpleeghuizen mag bijvoorbeeld maar €7,50 per dag per bewoner/patiënt aan eten worden uitgegeven. Een eiwitrijk dieet, dat voor o.a. ouderen belangrijk is, bestaat uit het drinken van dieetdrankjes, in plaats van gezond eten (noten bevatten eiwit, evenals de meeste vissoorten).

Apotheken leveren veelal naar eigen goeddunken medicijnen aan instellingen/verpleeghuizen, terwijl daar niet om gevraagd is, de patiënt is bijvoorbeeld ontslagen of het medicijn is door de arts gestopt, maar toch levert de apotheek een veelvoud van een medicijn. Het lijkt mij zinnig dat hier een landelijk onderzoek naar komt.

Astrid Roijen, Amsterdam