’Geen vertrouwen in Gezondheidsraad’

Dit terwijl die wetenschappers zich juist stellig op onderzoek baseerden. Zelfs zodanig dat duidelijk werd dat velen die op de IC terecht kwamen gebrek aan vitamine D hadden en dat het eenvoudige middel besmettingen weert en helpt als mensen besmet zijn: ziekte wordt dan makkelijke overwonnen. De sterfte onder hen met gebrek aan vitamine D was vele malen hoger.

De Raad zegt zich te beperken tot advies omtrent preventie maar niet naar werking als je inmiddels ziek bent. Dat is op zich te ziek voor woorden, want dat is ook van groot belang. Maar wiens belang behartigt deze Raad door het onderzoek van bijvoorbeeld de vooraanstaande Duitse kankeronderzoeker Herman Brenner te ontkrachten, die aangeeft dat vitamine D-tekorten verantwoordelijk kunnen zijn voor bijna negen van de tien coronadoden? In ieder geval niet ons belang, wellicht van de politiek en de farmaceutische sector die aan vaccins moeten verdienen.

Jan Verniers