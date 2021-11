Uitslag Stelling: ’Check ontmoedigt sporten’

Voor buitensporten geldt deze regel want de Tweede Kamer heeft dit tegengehouden. Bonden en sportschoolhouders protesteerden tegen de maatregel van de overheid. Zij vrezen dat mensen minder gaan sporten en daardoor hun gezondheid in het geding komt. Een krappe meerderheid van de respondenten denkt dat die vrees terecht is. Een deelnemer die de sportschool heeft opgezegd: ,,In de sportschool is anderhalve meter juist goed te handhaven. Ik ga al 33 jaar, eet biologisch en gezond en drink of rook niet. Blijkbaar houdt dit kabinet meer van rokers en drinkers, dan van gezonde mensen.”

De deelnemers zijn wel sterk verdeeld over de vraag of sporters minder kans hebben op het oplopen van corona: de ene helft van de respondenten denkt dat het wel uitmaakt, de andere helft juist niet. ,,Overgewicht maakt het risico om ernstig ziek te worden van corona alleen nog maar groter. Wie niet is gevaccineerd zou nog steeds dezelfde vrijheid mogen hebben om aan zijn gezondheid te werken”, vindt een voorstander van sporten.

Sportschoolhouders klagen al over opzeggingen. Slechts een derde van de stemmers denkt dat hierdoor ’veel’ tot ’zeer veel’ sportscholen kopje onder zullen gaan. De meesten denken dat het wel zal meevallen. Een respondent die het allemaal ’piepen om niks’ vindt. ,,Het lijkt wel dat iedere sector die geraakt wordt door coronamaatregelen een uitzonderingspositie wil. Ondernemen betekent ook inspelen op veranderde omstandigheden. Als een coronacode checken betekent dat je zaak open kan blijven, dan doe je dat toch?” Een andere deelnemer, is heel praktisch: ,,Hoe moeilijk kan het zijn? Je moet de sportschool toch binnen met een pasje, dus waarom niet meteen de QR-code checken?”

Sportbonden schetsten van de week een zwart scenario, waarbij teams niet komen opdagen omdat een aantal leden niet gevaccineerd blijkt te zijn, wat zijn weerslag heeft op de competities. Het antwoord op de vraag of dat doemscenario waarheid wordt, laat ook een verdeeld beeld zien. De ene helft van de stemmers denkt dat dit inderdaad gaat gebeuren, de andere helft niet. Een respondent denkt meteen in oplossingen: ,,Als jouw team vanwege de QR-codes niet in de kleedkamer kan, regel dan een partytent waar ze kunnen omkleden, inclusief toilet. En douchen doe je vervolgens maar thuis.”

Een flinke meerderheid gelooft niet dat bij sportscholen en (binnen)sportclubs goed gehandhaafd gaat worden. ,,Nu wordt de handhaving een taak van burgers en vrijwilligers, die onbevoegd in hun vrije tijd dit inconsequente beleid moeten gaan uitvoeren. Dat kan niet goed gaan”, zo meent een van de respondenten.

De meesten vinden dat mensen die niet zijn gevaccineerd te veel klagen over dat ze nergens naar binnen mogen. ,,Dat je je niet laat vaccineren, is je eigen keuze. Niet klagen maar dragen”, zo vindt een deelnemer. De meeste respondenten vinden dat ongevaccineerden op meer plekken de toegang ontzegd moet worden.