’Geen interesse voor redding KLM/Schiphol’

Nederland is niet geïnteresseerd in een redding van KLM/Schiphol, maar meer in principiële kwesties als de decibels en de CO2-uitstoot. Dat Schiphol daarbij uit onze handen glipt, hetzij zo.

De luchtvaart is booming en dat zal voorlopig nog zo blijven. Intussen zitten wij ons hier druk te maken over wat meer vluchten en passagiersaantallen per jaar, terwijl het voor eenieder duidelijk is dat Schiphol geen enkele toekomst heeft wat uitbreiding betreft.

Een tweede vliegveld, op zee of Lelystad (beste oplossing), is de enige robuuste oplossing. Niemand zit op Schiphol te wachten. Er zijn genoeg vliegvelden in Europa die deze functie willen en kunnen overnemen. Overigens: Schiphol verloren, KLM verloren. Via deze omweg krijgt Frankrijk toch nog zijn zin.

H.P.N. Visser, Gouda