’Altijd wat met Femke Halsema...’

Zij weet zich geen raad met de ’we are here’ illegale asielzoekers, die voor de nodige reuring en ellende in de hoofdstad zorgen. Zij ligt ook al meteen onder vuur vanwege haar zoon, die met een nepwapen door de politie werd opgepakt.

Het nepwapen bleek later een echt - weliswaar onklaar gemaakt - vuurwapen te zijn, dat eigendom was van haar vriend Robert Oey, die dat nota bene in de ambtswoning bewaarde. Wél een verboden wapen, want het was wel degelijk voor afdreiging en afpersing geschikt.

Zij heeft dus niet de waarheid gezegd én heeft daarmee al direct een geloofwaardigheidsprobleem.

Op zich weer niet verwonderlijk als je weet dat Halsema figureerde in de film De Leugen, geregisseerd door haar vriend, die tv-en documentairemaker is.

De vraag is dan ook gerechtvaardigd: wat gaan we allemaal nog meer beleven met Femke Halsema?

Haar PvdA en GroenLinks verleden strekt daarbij ook niet bepaald tot aanbeveling.

Jan Muijs, Tilburg