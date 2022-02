Premium Het beste van De Telegraaf

Systeemfout is funest gebleken voor doortastende aanpak van pandemie

Een vernietigend rapport over de aanpak van de coronacrisis is ontaard in moddergooien tussen de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en voormalig zorgminister De Jonge. De CDA’er verwijt de raad wijsheid achteraf en is het niet eens met tal van conclusies.