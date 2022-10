’Essent verdient fors aan zonnestroom’

Maar o wee! De ACM werd boos: dat mocht niet, want niet minimaal één maand van te voren aangekondigd! Foei toch. Dus Essent stuurde op 6 oktober opnieuw aan iedereen bericht: De verhoging zal niet per 1 oktober, maar per 7 november ingaan. Maar bedraagt dan wél €0,25 per kw/u elektriciteit en €0,61 per m3 aardgas. Precies dezelfde verhoging als 1 oktober als ingangsdatum was genomen.

De ACM heeft dus alleen gezorgd voor extra uitvoeringskosten om iedereen opnieuw in te lichten en alles te herberekenen. En, laat me raden: deze extra uitvoeringskosten zullen bij de eerstvolgende tariefsverhoging op 1 januari 2023 fijntjes worden verdisconteerd in die nieuwe tarieven. Terwijl ik voor de door mijn zonnepanelen aan het netwerk terug geleverde elektriciteit, die door Essent aan ’mijn buren’ wordt verkocht als groene stroom voor zo’n €0,60 per kw/u, slechts een schamele €0,06 ontvang!

Leve de vrije marktwerking en de megawinsten van Essent.

H.P. Drost, Goutum