Brief 2 ’Stemming voorzitter niet geheim houden’

Op Twitter konden we al vernemen dat de BBB Tweede Kamerlid op Bosma had gestemd en daar is toch niets mis mee. Waarom niet gewoon opengooien en geen geheime stemming? Dan zien we ook duidelijk hoe de achterkamertjes hebben gewerkt en dat de presentaties van de kandidaten alleen maar bladvulling was.

Leo Janssen,

Hengelo

