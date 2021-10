Uitslag Stelling: Helm moet vrije keuze zijn

Iedereen in ons land aan de fietshelm. Op die manier hoopt denktank Artsen voor Veilig Fietsen het aantal ernstige fietsongelukken drastisch te verminderen. Het is een visie waar 73% van de deelnemers aan de Stelling van de Dag zich niet per se in kan vinden.