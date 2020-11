’Vaccinatieplicht invoeren’

Mijn kleinzoon is besmet door een medeleerling, die, wetende dat hij besmet is, toch naar school ging. Mijn zwager met hartproblemen is besmet door een collega die, ook besmet, toch is gaan werken.

Ik noem dat nalatigheid of risicovol gedrag en dan kan dood door schuld, art 307 WvS, van toepassing verklaard worden indien door verwijtbaar gedrag iemand besmet wordt, de dood ten gevolge hebbend.

Ik ben voorstander van een vaccinatiebewijs om bijvoorbeeld te gaan vliegen en naar de horeca of het theater te gaan, maar ook voor sportclubs. Ook als dit betekent dat het voetbalelftal van mijn kleinzoon dan niet zou kunnen voetballen als er een aantal jongeren in de het team zitten die zich niet willen inenten, dat moet dat maar.

J.K. Pieterse

Zoetermeer