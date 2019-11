Brief 1: ’Meer uitstoot door meer filevorming’

Het remmen, stilstaan en weer optrekken levert op hetzelfde traject een hoop extra stikstofuitstoot op. Het kan zomaar zijn dat per saldo op bepaalde trajecten, zeker in de randstad, geen of weinig winst behaald wordt. In het ergste geval misschien wel toeneemt.

Ik ben het wel eens met de snelle maatregel om de bouw snel uit het slop te trekken, maar vind wel dat e.e.a. verder onderzocht moet worden.

Kees Taal, Monster

