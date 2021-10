. Met afkoelen erbij zouden ze na een minuut of 40 klaar zijn. Ik wilde best wachten maar de medewerker van de bakkerij bood aan ze bij mij thuis te brengen als hij klaar was met zijn werk en deed dat ook. Wat een geweldige service. Nogmaals bedankt!

Shelagh Aniba, Harderwijk

Ook een bijdrage leveren? Werd u blij verrast door een lief gebaar, een attente actie, onverwachte hulpvaardigheid of gewoon zomaar iets leuks? Mail ons uw verhaal via wuz@telegraaf.nl voor de rubriek ’Dit vind ik leuk’ en maak kans op plaatsing in de krant en op internet.