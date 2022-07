Premium Het beste van De Telegraaf

Column Afshin Ellian Handel in migratie is een goed businessmodel

Door Afshin Ellian

Handel in migratie is winstgevend. De regionale dictators in Afrika of het Midden-Oosten profiteren van oorlogsvluchtelingen. Daarmee kunnen dictators het Westen financieel chanteren of kunnen ze zelfs worden beschermd op grond van humanitaire redenen en geopolitieke belangen. Handel in humanitaire rampen is een goed businessmodel.