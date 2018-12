DIT VIND IK LEUK

Mijn man en ik gingen een broodje eten bij Ikea. We hadden voor 20 euro aan broodjes, beleg, toetjes en drinken gepakt. Toen we wilden afrekenen, stopte de kassa ermee. Het was erg druk en we hadden al tien minuten in de rij gestaan. Vervolgens mochten we later betalen. Ik maakte een briefje met alles erop wat ik had genomen en ging na afloop weer in de rij staan om te betalen. Toen ik aan de beurt was, zei de kassamedewerkster: „U heeft zo lang moeten wachten, de lunch is gratis. Ik hoop dat het heeft gesmaakt.” Dat vind ik nu leuk.

Ria van Santen, Zaandam