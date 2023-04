’Er is wel stikstof, maar geen stikstofcrisis’

Bekramer vindt dan ook: „Dat een kever van drie millimeter grootte of een zeldzaam plantje bij onze overheid meer voorkeur geniet dan gezinnen die nauwelijks rond kunnen komen en bij de voedselbank komen, zegt al meer dan genoeg.” Anderen vergelijken het met vorige ’milieu-doemscenario’s’, zoals Jan Zomers: „Je kunt het vergelijken met het ’gat in de ozonlaag’. Over 10 jaar praat er niemand meer over.”

Dat er te veel stikstofdepositie plaatsvindt op sommige plekken, dat wil een aantal deelnemers nog wel aannemen, „maar is dat echt een probleem?”, vraagt Aefe51lb zich af. „En zo ja, hoe groot is het probleem dan echt? Met wat er gaande is in Nederland, is bijna elke maatregel om stikstofuitstoot te verminderen dweilen met de kraan open. Door de immigratiepolitiek van de overheid is 25 miljard euro om boeren uit te kopen op voorhand al weggegooid geld.”

Zwerfkeien meent: „Het is een kommacrisis en niet meer dan dat. Hanteer de norm van Duitsland of Denemarken en het is opgelost, of maak Nederland een deelstaat van Duitsland en het is ook opgelost. Die onwerkelijke, veelal niet te behalen stikstofnormen hebben heel Nederland op slot gezet met alle schade van dien. Alsof de natuur 100% herstelt indien er geen of nauwelijks stikstof uitgestoten wordt.”

Dat de boeren de schuld krijgen, wordt door vrijwel iedereen belachelijk gevonden, al denkt Demoor1424pl dat ook de boeren iets zouden kunnen bijdragen: „Het zou wel beter zijn als de veeboeren weer stro in hun stallen zouden gebruiken zodat de urine direct in het stro wordt opgenomen en niet in de lucht terecht komt.”

Amphitriteblog denkt de natuur meer gebaat is bij een bredere aanpak van de uitstoot van ’foute’ stoffen: „Er is geen stikstofcrisis, er is een vervuilingscrisis. Dit door alles in plastic te verpakken, bedrijven niet te verplichten hun uitstoot 100% gifvrij te maken, geen vervuild afvalwater te lozen dus eerst reinigen voordat geloosd wordt. Natuur in Nederland bestaat uit aangelegde parkjes, daar gaat vanzelf andere vegetatie komen.”

Keubke mist vooral een publieke discussie over stikstof: „Wetenschap leeft door tegenstrijdige opvattingen, waarbij discussie noodzakelijk is. Maar dit gebeurde bij stikstof niet. Alleen wetenschappers die de visie van het kabinet steunden kregen een podium. Geen openlijke discussie van voor- en tegenstanders. Ja, nu pas, zoals vandaag in De Telegraaf.”