Ombudsman: De burger verdient beter

Gelukkig konden wij de gemeenten samenbrengen en razendsnel tot een oplossing komen. Niet het systeem van regeltjes is het belangrijkste, maar het leven van iemand die in de knel raakt.

Helaas komen we dit soort situaties te veel tegen. We wijzen de overheid daar nadrukkelijk op. Altijd.

Zo ook in het jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2020, dat deze week is verschenen.

De titel is veelzeggend: de burger verdient beter.

En dat geldt zeker voor burgers die moeite hebben om mee te kunnen doen als ze geen hulp krijgen of aan de kant komen te staan.

Denk aan kinderen, aan veteranen met psychische problemen en aan laaggeletterden. En ook aan jongeren die heel veel zorg nodig hebben en ondernemers die door de coronacrisis in de schulden zitten.

Ook in de toekomst zullen veel mensen de overheid heel hard nodig hebben. Bijvoorbeeld ondernemers die straks in de problemen komen als ze het geld moeten terugbetalen, dat ze van de overheid kregen als steun in coronatijden. Ook dan moet de overheid er voor hen zijn, zich barmhartig en ruimhartig opstellen. Het moet en kán beter.

De overheid is er voor de burger en niet andersom. Dat heb ik de afgelopen jaren geregeld gezegd. Jammer genoeg zien we nog te vaak dat dit niet zo is.

Aanbevelingen

We zullen bestuurders, ambtenaren en de leden van de Tweede Kamer nog nadrukkelijker gaan vertellen, dat ze onze aanbevelingen moeten overnemen. We zullen Kamerleden erop wijzen, dat ze wetten en regels moeten maken die begrijpelijk en hanteerbaar zijn. Anders laat je de burger in de steek, maar ook de ambtenaar die ze moet uitvoeren.

De affaire met de kinderopvangtoeslagen laat zien dat burgers door de overheid in rampzalige problemen kunnen raken. Erkenning van hun situatie en hulp laten soms heel lang op zich wachten. Het vertrouwen van burgers in de overheid staat hierdoor steeds meer onder druk.

Om dat vertrouwen te herstellen, moet de overheid eerst laten zien dat ze zélf betrouwbaar is. Dat begint met burgers weer vertrouwen te geven. In het belang van alle burgers. Want de burger verdient beter.

Gaat het mis tussen u en de overheid? Komt u er niet uit? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.