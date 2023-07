’Streng beleid Yesilgöz grote klasse’

Bekijk ook: Yeşilgöz wil maximumstraf drugssmokkel omhoog van 12 naar 16 jaar

De wetgeving die nu wordt toegepast stamt uit 1976 (!) en is niet meer van deze tijd. Ook de straffen voor andere drugsgerelateerde misdrijven worden verhoogd na haar bezoek aan Italië, waar de maffia met harde hand wordt aangepakt. Die hele drugswereld maaktel misbruik van onze kwetsbare jongeren, ondermijnt de rechtsstaat en corrumpeert de ambtelijke diensten. Als Nederland niet het afvoerputje van Europa of zelfs de wereld wil worden, zijn strengere straffen zeker op zijn plaats. Yesilgöz heeft het licht gezien al is het Italiaanse model zeker geen blauwdruk voor Nederland!

Bas Overmars