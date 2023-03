’Daltarief overdag’

We kennen allemaal nog het goedkope nachttarief en waarom dan niet een heel interessant dagtarief invoeren. Niet ’n paar centjes per kilowatt maar maak het gebruik voor huishoudens tussen 10.00 en 16.00 uur gewoon 10 cent per kilowatt goedkoper. Ook de werkenden kunnen allemaal de was- en vaatwasmachine eenvoudig met een tijdschakelaar instellen zo dat die gedurende dat daltarief hun werk kunnen gaan doen. Omdat door de nog steeds uitbreidend hoeveelheid zonnepanelen het probleem alleen maar groter zal gaan worden, moeten er nu grote stappen worden gezet.

Johan van de Put