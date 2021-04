Uitslag stelling: Verdeeldheid over reizen

Een tegenstander meent: ,,Waarom al die haast? Op allerlei plekken in de wereld gaat het helemaal nog niet goed.” Een een ander valt bij: ,,In alle landen gelden weer andere regels. Speel op safe en blijf thuis.”

Spanje heeft te kennen gegeven in juni het land weer open te gooien voor toeristen. Ook andere vakantielanden bekijken hoe ze weer toeristen kunnen ontvangen van de zomer. ,,Het maakt niet uit. In Nederland puilen de bungalowparken en stranden straks ook weer uit. De economie moet weer gaan draaien, zeker voor de traditionele vakantielanden”, klinkt het. Een andere voorstander beweert: ,,Het virus is in het buitenland even besmettelijk als in het binnenland. Maar men waant zich 'thuis' nou eenmaal veiliger.”

Veruit de meesten denken dat in navolging van Spanje ook andere landen weer buitenlanders gaan toelaten voor plezierreizen. Daarom willen D66 en PvdA dat voor gevaccineerden de quarantaineplicht stopt. Veel respondenten zijn het hier wel mee eens. ,,Niet gevaccineerd, dan een testplicht en rekening houden met een eventuele quarantaine”, zo ziet een van hen het voor zich.

Ons land snel weer openen voor toeristen vindt een meerderheid echter geen goed idee. Het valt een respondent op dat er nu al heel veel toeristen zijn in Nederland. ,,Het valt wel mee met die dichte grenzen. De Belgen en Duitsers komen hier echt wel naar zee”, constateert iemand.

Ondanks dat landen hun grenzen weer openen, denken veruit de meesten dat het toerisme niet weer op volle sterkte komt en dat de situatie hetzelfde wordt als voor corona. ,,We zullen wel moeten, want anders gaan die landen allemaal failliet en worden wij -via de EU- ook de dupe”, denkt iemand.

Een meerderheid van de respondenten is voorstander van een zogenaamd EU-coronapaspoort waarmee toeristen door heel Europa kunnen reizen. Dat paspoort kreeg gisteren groen licht van het Europees Parlement. ,,Kom maar door met dat paspoort. Vrij reizen moet snel weer kunnen”, meent een deelnemer. Toch vinden sommigen het niet eerlijk: ,,Laten we met z’n allen vakantie vieren in Europa, als iedereen is gevaccineerd.”

Dat ongevaccineerden naar het buitenland reizen, vindt slechts een minderheid een goed idee. Een respondent: ,,Zeker als de jongeren nog niet zijn gevaccineerd. Een paar glazen en het gaat mis. Dat zag je vorig jaar ook al.” Een andere opponent vindt: ,,Het is geen fijn idee als jij straks in het vliegtuig of op het strand naast een niet-gevaccineerd persoon zit.”

Vorig jaar zomer gingen de grenzen open in diverse landen open voor toeristen. Dat was volgens een meerderheid van de deelnemers met de kennis van nu niet een heel goed idee. ,,Europa moet blijven draaien, dus de landen moeten wel opengaan. Alles gaat open en van de herfst moet alles weer dicht. Zo zal het altijd gaan, met elk jaar een prik. Dit gaat bij het leven horen.” Toch is de angst voor corona nog groot. Een derde van de respondenten durft zelf onder geen beding naar het buitenland te gaan, gevaccineerd of niet.