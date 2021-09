’Onteigening kleine boeren rampzalig’

Deze boeren hebben kleine veestapels en land waar ze van generatie op generatie voor hebben gezorgd. Deze boeren zijn niet de veroorzakers van het stikstofprobleem. Het zijn de grote jongens die geen boeren zijn maar keiharde ondernemers die immense veefabrieken bouwen en ons wijsmaken dat luchtwassers duurzaam zijn en hun bedrijven circulair. Die de fosfaat- en productierechten kopen van de kleine boeren en daardoor worden de mestoverschotten, de Amazone verwoesting en het afgrijselijke dierenleed niet minder. Integendeel, want als we straks in Nederland alleen nog van deze veefabrieken overhouden, met een overheid die bedrijfsblind is, dan is dat juist de teloorgang van ons landschap, klimaat en dierenwelzijn.

Anneke Sasbrink, Markelo