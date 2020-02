Brief 3 ’Wiebes goed voor eigen ambtenaren’

Bij werknemers in het bedrijfsleven is dat 2400 euro netto, daarboven gaat de Belastingdienst vragen stellen. Bij Kamerleden betaalt het Rijk (wij dus, de burgers van Nederland ) de belasting. Deze nettoregeling is in 2006 door toenmalig staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes ingevoerd en goedgekeurd door de Belastingdienst. Logisch toch, de fiscus en toenmalig staatssecretaris Wiebes zijn het ministerie van Financiën.

