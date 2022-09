Uitslag stelling: Liever niet mobiel betalen

Personeelsleden in drie Hema-filialen krijgen een handcomputer waarmee klanten dus kunnen afrekenen. Een reactie: „Allemaal prima, als het personeel van Hema de klanten maar goed blijft helpen.” Een andere stemmer vreest dat het afrekenen misschien wel fraudegevoelig zou zijn. Bijna niemand van de stemmers denkt gebruik te gaan maken van een dergelijke service. Een respondent ziet wel voordelen boven die van de zelfscankassa’s waarbij ’Het lijkt of het sneller is, maar eigenlijk ben je daar langer bezig.’ Iemand anders hoopt hiermee weer ‘op echte mensen met wie je een praatje kunt maken’.

Twee derde van de stemmers gelooft dat het afrekenen bij winkelbedienden ten koste zal gaan van werkgelegenheid van winkelpersoneel. „De zelfscankassa heeft al heel veel arbeidsplaatsen gekost. Als straks het minimumloon wordt verhoogd, zullen nog meer banen verdwijnen en ook de service aan de klant. Nu worden je aankopen nog netjes ingepakt bij de caissière, maar de winkelbediende gaat dat echt niet doen.”

Verder voorziet bijna niemand van de stemmers dat een dergelijk systeem lange wachtrijen bij de kassa’s zal voorkomen. „Als het druk is, gaan klanten midden in de winkel staan wachten tot de winkelmedewerker klaar is.”

Een flinke meerderheid van de respondenten denkt niet dat het betalen via mobiele apparaten veilig is. Ook geloven de meeste deelnemers dat het contactloze betalen veilig is. Een stemmer: ,,Prima voor wie wil, maar ik steek toch het liefste mijn pas in een pinapparaat.” Een andere respondent: „Ik pin iedere week contant, om zicht op mijn financiën te houden, met het contactloze betalen verlies je alle controle.”

Respondenten gebruiken het contactloos betalen wel, maar veruit de meesten hebben niet hun pas gekoppeld aan hun telefoon. Zij houden hun bankpas tegen de pinautomaat als ze moeten afrekenen. „Mij niet gezien. Als je telefoon wordt gehackt, dan kan iedereen meteen bij je bankrekening.”

De meeste respondenten zijn echter geen fan van het fenomeen van ‘cashless’ betalen in winkels. Driekwart juicht het niet toe dat steeds meer winkels geen contant geld meer accepteren. Een respondent: ,,Volledig cashless is totaal niet crashless. Eén computerprobleem of langdurige stroomstoring en we zijn de klos.”

Veel winkels investeren in ‘cashless’ systemen voor afrekenen, onder andere om de veiligheid van het personeel tegen overvallen te vergroten. Driekwart van de respondenten vindt niet dat dit nodig is. Een van de stemmers: ,,Nergens ter wereld is die cashless gekte zo groot als in Nederland. In andere landen vragen ze juist om cash. Ik blijf lekker contant betalen.”

Betalen met je mobiel, het afschaffen van kassapersoneel en andere ontwikkelingen gaan snel op het moment. De ene helft van de stemmers kan deze veranderingen goed aan, de andere helft kan ze juist maar moeilijk bijhouden. Een oudere stemmer: „Het is altijd weer tien keer ademhalen als je die razendsnelle digiwereld in moet.”