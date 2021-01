’Chinese producten boycotten’

China is een wereldeconomie van formaat geworden en groeit qua macht en importantie gestaag door. Ontelbare bedrijven in de wereld zijn inmiddels in Chinese handen en ook Chinese producten op het gebied van gezichtsherkenning, track en trace, data verzenden en ontvangen worden geleverd door Chinese bedrijven. Veel van deze producten worden overigens weer in andere landen geweerd.

Het is een ‘ongrijpbaar’ land. Het virus dook daar al in 2019 op en de artsen die hier melding van maakten zijn of dood of niet meer vindbaar. Veel journalisten die hierover bericht deden zijn ook niet meer vindbaar.

We mochten het niet meer het ’Chinese virus’ noemen en onderzoek naar de herkomst is tegengewerkt tot een week geleden. Waarom wordt dit land niet aansprakelijk gesteld voor het onder de pet houden van de uitbraak?Mensenrechten is een onbekend woord en daar is de annexatie van Hongkong een recent voorbeeld van.

Toch blijven we massaal de producten kopen die daar vandaan komen en komt er geen kritische opmerking van de zijde van de regering of in de media.

Johan de Beer