Brief 3 ’Zorgen dat middenstand overeind blijft’

Kleine zelfstandigen als slagers en bakkers luiden de noodklok. Energieprijzen van 10.000 euro en meer -per maand (!)- zijn niet meer op te brengen. En dan krijgen we ook nog te maken met de winterperiode die voor de deur staat. Het is duidelijk: zonder overheidsbemoeienis moeten veel van die zelfstandigen de deur sluiten. Het kabinet is aan zet en er zullen harde noten moeten worden gekraakt om al dat onheil af te wenden. Een ’hongerwinter’ lijkt dichterbij dan we nu kunnen vermoeden.

Jan Muijs, Tilburg

