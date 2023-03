Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Jetten mag niet doof blijven voor waarschuwingen over een stroomtekort

Knipperende lichten in huis en in de meest extreme gevallen zelfs stroomuitval. Voor deze werkelijkheid die we voornamelijk kennen van ontwikkelingslanden, waarschuwt de topman van netbeheerder Alliander.