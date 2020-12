Uitslag stelling: ’Verharding nu tegengaan’

Het is maar goed dat koning Willem Alexander in zijn kersttoespraak opriep tot nuance, aldus driekwart van de deelnemers aan de Stelling van de Dag. „Nu hopen dat het opgevolgd wordt. Alles verkilt. Dat is nooit goed voor een land”, klinkt het.

De meeste deelnemers beklagen zich over ’schreeuwers’ in de samenleving en zijn blij dat de koning dit benoemde. „Het loopt wel wat uit de hand wat betreft het overschreeuwen van elkaar op een harde manier”, vindt een deelnemer. En: „We zijn als volkje helemaal doorgeslagen met onze grote monden.” Nederland raakt steeds meer gepolariseerd, vinden de meesten. Ook de media maken zich schuldig aan het vergroten van tegenstellingen en het zaaien van onrust, is een veelgehoorde mening. „Ze moeten eens ophouden de groep, die alles omverwerpt, een platvorm geven.” Iemand gaat hierop door: „Door sociale media is het heel makkelijk om gelijkgestemden te ontmoeten, hierdoor ontstaan er snel groepen die er ongenuanceerde meningen op na houden. Dit wordt versterkt door ’normale’ media, met name door talkshows, die graag juist die mensen met ongenuanceerde meningen uitnodigen.” Dit alles speelde al voor de coronapandemie, maar is door deze crisis wel erger geworden, aldus velen. De respondenten zouden het graag anders zien: „We moeten in alle redelijkheid een mening kunnen hebben over de bestrijding van deze pandemie en juist niet in meerdere kampen verdeeld raken”, vindt iemand.

Meer dan driekwart voelt ook verharding in de eigen omgeving. Sommigen merken ook dat hun eigen tolerantieniveau op de proef wordt gesteld: „Ik vind van mijzelf dat ik redelijk ben, maar ik merk dat ik negatief begin te reageren op mensen die ongenuanceerd allerlei kreten uiten. Verlies ik nu mijn redelijkheid? Ik sta daarom voor 100% achter deze oproep!” Volgens de voorstanders was de kerstspeech van de koning inderdaad ’de juiste toespraak op het juiste moment’. Zo zegt een sympathisant: „Een goede oproep die de vinger precies op de zere plek legt.” Iemand anders noemt het „hartverwarmend en nodig. Veel mensen gaan helemaal los, omdat ze niet geleerd hebben om met tegenslagen om te gaan. Niets is vanzelfsprekend, niemand kan hier iets aan doen, waar is de saamhorigheid en empathie in onze samenleving gebleven?”

De koning richtte zich dan ook tot mensen die zich niet thuis voelen bij ‘muurvaste standpunten’ en moe zijn van de ‘manische meningenmachine’. Van de deelnemers is 40 procent het hiermee eens. „De zachte stemmen worden niet gehoord! Er wordt alleen geluisterd naar degenen met de grootste mond”, klinkt het.

Velen twijfelen wel aan het bereik van de koningsoproep. „De grootste schreeuwers en doemdenkers zullen er niet naar luisteren omdat zij ook tegen het koningshuis zijn.” De koningsgezinde deelnemers vrezen dat de koning ’een roepende in de woestijn’ is. „Hij heeft geen enkele invloed op de meningsvorming”, zegt iemand.

En dat wordt door veel tegenstemmers bevestigd, waarvan er één stelt: „Leuk geprobeerd, maar de koning komt uit een geheel andere wereld. Hij kent geen tekort aan medische hulp, hoeft nergens in de rij te staan en heeft geen geldgebrek. Hij wil misschien wel, maar zal zich nooit kunnen identificeren met het ’gewone’ volk.”