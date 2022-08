’Nu tijd voor diplomatieke oplossingen’

Het wordt tijd dat er diplomatieke oplossingen in gang worden gezet. We zien de meest barbaarse taferelen voorbij komen zoals neerploffende raketten in schijnbaar veilige, door burgers bevolkte steden in Oekraïne en zelfs op kerncentrales, de grootste in Europa in het bijzonder. Dat heeft als risico een mega nucleaire ramp. Tegelijkertijd wordt een schip vol graan niet gelost in Libanon, omdat de levering te laat is...

Deze oorlog brengt heel Europa in een onvoorstelbaar diepe crisis die het niet verdient. Dat is die oorlog niet waard. Hier moet een einde aan worden gemaakt en er zal hoe dan ook water bij de wijn gedaan moeten worden door partijen, ondanks de loyaliteit die wij hebben tegenover Oekraïne.

De Duitse oud-bondskanselier Gerhard Schröder en de Turkse president Recep Erdoğan zouden gezien hun goede verstandhouding met president Poetin misschien wel geschikt kunnen zijn om gesprekken op gang te brengen.

Pierre Verhees,

Meijel