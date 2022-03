’Bonus topman schandalig’

Zijn salaris was al 1,6 miljoen. Shell behaalde een netto winst van $20,1 miljard afgelopen jaar vooral in gaswinning en handel in brandstoffen. Ik vind zulke riante bonussen beschamend in een oorlogs- en crisissituatie zoals nu, waar burgers in armoede belanden door torenhoge gas- en brandstofprijzen. Het zal contractueel wel kloppen maar dat er exorbitante hoge winsten gemaakt worden over goederen die als eerste levensbehoefte dienen, kan er bij mij niet in.

Pierre Verhees, Meijel