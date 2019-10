’Nederland onder de knoet van Brussel’

Zitten al die politici in Den Haag dan al die tijd te slapen? Of heeft dit alles te maken met kortetermijndenken? Wist niemand in Den Haag dat ons land aan het vollopen is en dat al die uitstoot van mensen, dieren, bedrijven en vliegtuigen ons land geleidelijk onleefbaar maakt?

Het lijkt wel of Nederland sinds het is toegetreden tot de EU niets meer zelf kan en een tandeloze tijger is geworden. Alle regels komen uit Brussel en alle landen worden uitsluitend beoordeeld op hoe de economie floreert.

Dat Nederland nu 1,5 x moet gaan bijdragen aan de Brusselse begroting is ook zo’n berekening uit het niets. Frankrijk, dat tien keer zo groot is als Nederland en relatief veel minder mensen per vierkante kilometer telt, gaat 10 miljard betalen en ons postzegellandje 13 miljard! Waarop zijn al die berekeningen gebaseerd? De burger wordt zo langzamerhand de melkkoe die de gewone koe gaat vervangen.

Jeanne Dijkstra, Ermelo