Stelling: Otten-rel ondermijnt FvD

De partijoorlog binnen Forum voor Democratie woedt nog altijd in volle hevigheid. Partijleider Thierry Baudet en inmiddels ex-partijlid Henk Otten gaan rollebollend over straat. Is dit funest voor verkiezingswinnaar FvD of kan de partij al dit gekrakeel en over en weer moddergooien - breed uitgemeten in de media - wel doorstaan?