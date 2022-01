Brief 1 ’Sinterklaasfeest verpest’

Van het heerlijk avondje is niets meer over; geen versierde Sint etalages, geen Sint verlichting in de straten, geen chocolademelk en Sint en Piet in de klas, al voor 5 december hangt er overal Kerstversiering. Ondertussen is door jarenlang links wanbeleid de hoofdstad van dit land veranderd in een stinkende beerput, een Augiasstal, het centrum van de drugshandel en de mocromaffia. Goed gedaan mensen! Wat zouden Maarten en Oopjen, hangend aan de wand in het Rijksmuseum, wel denken van de losgeslagen bende in die foeilelijke Stopera?

M.C.G. Beijer-Korzelius,

Dordrecht

