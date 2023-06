Nooit werden de verjaardagen vergeten, zowel mijn vader als mijn moeder kregen altijd een mooie bos bloemen, kerstpakketten etc. Zelfs na zijn pensioen gingen die attenties door. Ieder jaar opnieuw. Dat vond ik al bijzonder. Mijn vader is helaas in 2019 overleden en nóg worden hij en mijn moeder niet vergeten. Volgens mij zijn er maar weinig werkgevers die zó attent zijn. Onze dank is groot hiervoor.

Laura Demming-Heesen

