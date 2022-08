’Debat voeren over houdbaarheid Euro’

De Eurozone kampt met een hoge inflatie en Nederland is de jackpot van de EU. Nu heb ik niets tegen de EU maar wel hoe het nu gaat. Dat de Euro gekoppeld is aan het lidmaatschap is bijzaak. Dat neemt niet weg dat je best wel eens een gezond politiek debat mag houden over onze deelname aan de EU en de Euro. Als je niet in gesprek gaat over eventuele uittreding van de Euro of de EU zal dit onze situatie enkel doen verslechteren. We zijn onze soevereiniteit grotendeels al kwijt.

Ik ben voorstander van EU handelsovereenkomsten en defensieve samenwerking met de EU. Daar moet het daar stoppen. De EU is helemaal geen eenheid. Ik zeg niet dat we uit de EU moeten. Maar een ernstig functioneringsgesprek mag je best voeren. En daarbij mag je ook eisen stellen dat ze verbeteringen tonen.

Peter de Quaack,

Vlissingen